Габделяздянов Марван Габделяздянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габделяздян
Мать: Фания
Рождение ребёнка
1894
Сын: Марванов Шамсигали Марванович
Мать ребёнка: Габделяздянова Бибидана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Габделяздянова Бибидана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марванова Миннехаят Марвановна
Мать ребёнка: Габделяздянова Бибидана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габделяздянова Бибидана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марванов Миннигали Марванович
Мать ребёнка: Габделяздянова Бибидана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно