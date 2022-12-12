Габделяздян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделяздян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Мать ребёнка: Фания

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделяздянов Шакиржан Габделяздянович

Мать ребёнка: Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Мать ребёнка: Фания

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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