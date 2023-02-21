Фания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Отец ребёнка: Габделяздян

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделяздянов Шакиржан Габделяздянович

Отец ребёнка: Габделяздян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделяздян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Отец ребёнка: Габделяздян

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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