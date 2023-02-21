Фания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович
Отец ребёнка: Габделяздян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габделяздянов Шакиржан Габделяздянович
Отец ребёнка: Габделяздян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габделяздян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габделяздянов Марван Габделяздянович
Отец ребёнка: Габделяздян