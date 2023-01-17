Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

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Место рождения

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габделяздян

Мать: Фания

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайгарданова Кайдафа Шайгардановна

Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгарданов Шарипжан Шайгарданович

Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгарданов Закиржан Шайгарданович

Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габделяздянова Хатира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгарданов Хабибжан Шайгарданович

Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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