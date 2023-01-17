Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габделяздян
Мать: Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайгарданова Кайдафа Шайгардановна
Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгарданов Шарипжан Шайгарданович
Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгарданов Закиржан Шайгарданович
Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габделяздянова Хатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгарданов Хабибжан Шайгарданович
Мать ребёнка: Габделяздянова Хатира
Смерть
Неизвестно