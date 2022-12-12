Габделяздянова Хатира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабделяздянова Хатира

Габделяздянова Хатира

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайгарданова Кайдафа Шайгардановна

Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгарданов Шарипжан Шайгарданович

Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгарданов Закиржан Шайгарданович

Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгарданов Хабибжан Шайгарданович

Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович

Смерть
Неизвестно
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close