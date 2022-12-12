Габделяздянова Хатира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайгарданова Кайдафа Шайгардановна
Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгарданов Шарипжан Шайгарданович
Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгарданов Закиржан Шайгарданович
Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгарданов Хабибжан Шайгарданович
Отец ребёнка: Габделяздянов Шайгардан Габделяздянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно