Габделяздянова Бибидана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделяздянова Бибидана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Марванов Шамсигали Марванович

Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Марванов Шаех Марванович

Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марванов Миннигали Марванович

Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марванова Миннехаят Марвановна

Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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