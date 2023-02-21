Габделяздянова Бибидана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Марванов Шамсигали Марванович
Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марванов Миннигали Марванович
Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марванова Миннехаят Марвановна
Отец ребёнка: Габделяздянов Марван Габделяздянович
Смерть
Неизвестно