Марванова (Валиахметова) Василя Хузеевна по паспорту
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти06.06.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
1955
Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марванов Фаат Шамсигалиевич
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марванов Фаат Шамсигалиевич
Смерть
06.06.1988
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Туруновское кладбище