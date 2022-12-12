Марванова (Валиахметова) Василя Хузеевна по паспорту — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марванова (Валиахметова) Василя Хузеевна по паспорту

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Место рождения

Старое Байсарово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1929

Дата смерти

06.06.1988

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Валиахметов Вазетдин Валиахметович

Мать: Аскарова Валиахметова Бибидана Мирзаяновна

Старое Байсарово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1955

Муж: Марванов Фаат Шамсигалиевич

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марванов Фаат Шамсигалиевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марванов Фаат Шамсигалиевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
06.06.1988
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Туруновское кладбище
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