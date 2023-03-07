Аскарова Валиахметова (Мирзаянова) Бибидана Мирзаяновна
Место рождения
Дата рождения02.03.1900
Дата смерти04.02.1984
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900
Отец: Гусманов Мирзаян Гусманович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Марванова Василя Хузеевна
Отец ребёнка: Валиахметов Вазетдин Валиахметович
Старое Байсарово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1984
Новые Бугады, Байсаровская волость, Мензелинский уезд