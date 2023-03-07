Аскарова Валиахметова (Мирзаянова) Бибидана Мирзаяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскарова Валиахметова (Мирзаянова) Бибидана Мирзаяновна

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Место рождения

Старые Бугады, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.03.1900

Дата смерти

04.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900

Отец: Гусманов Мирзаян Гусманович

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Бугады, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Марванова Василя Хузеевна

Отец ребёнка: Валиахметов Вазетдин Валиахметович

Старое Байсарово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскаров Хузяхмет Архужаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиахметов Вазетдин Валиахметович

Смерть
04.02.1984
Новые Бугады, Байсаровская волость, Мензелинский уезд
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