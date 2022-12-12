Старое Байсарово
Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1865Байсарова, деревня.при рч. Сюни.6125182419388Б. — Мечетей 2. Волостное правление. Училище. Мельница водяная. Лавок 16. Базары по субботам. Плетение лаптей, делание колес.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1085. Байсарова, деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 298, жителей 1817, волостное правление (уездный город в 61 версте), 2 мечети, школа, почтовая стан Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Байсарова (Старая), д. при реч. Сюнь, на поч. трак., 2 мечети, шк., бак. лав., хлебн. прием., х.-з. маг., баз. по субб., почт.-тел. отдел., вол. правл., кв. станов. прист Показать все 60—3061048986Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189332Старое Байсаровосело55°29'53°53'N-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Старобайсаровское сельское поселение
92605448101с Старое Байсаровосело
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