деревня Новые Бугады, Байсаровская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Новые Бугады

Байсаровская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1949Новые Бугады, деревня.при ключе.5026110290273Б. — Мечеть 1. Училище. Плетение лаптей.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Байсаровская волость
1092. Бугады Новые, деревня бывшая государственная, при речке Буяде, дворов 111, жителей 655, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Байсаровская волость
15Ново-Бугады, д. на прос. дор., при реч. Бизады, мечеть, бак. лав., х.-з. маг.5215167484458Земледелие

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