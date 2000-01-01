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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1949Новые Бугады, деревня.при ключе.5026110290273Б. — Мечеть 1. Училище. Плетение лаптей.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1092. Бугады Новые, деревня бывшая государственная, при речке Буяде, дворов 111, жителей 655, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
15Ново-Бугады, д. на прос. дор., при реч. Бизады, мечеть, бак. лав., х.-з. маг.5215167484458Земледелие