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Логинов Алексей Иванович

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Место рождения

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.02.1877 ст.

Дата смерти

01.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877 ст.

Отец: Логинов Иван Фёдорович

Мать: Логинова Оксинья Андреевна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.02.1899 ст.

Жена: Логинова Таисия Михайловна

Кубенцово, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1900

Сын: Логинов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Таисия Михайловна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1904 ст.

Дочь: Родионычева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Логинова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1907

Сын: Логинов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.

Сын: Логинов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Таисия Михайловна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постникова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ховралева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваутина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионычева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.11.1951
Постниково
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