Логинов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.02.1877 ст.
Дата смерти01.11.1951
ПолМужской
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877 ст.
Отец: Логинов Иван Фёдорович
Бракосочетание
12.02.1899 ст.
Кубенцово, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1900
Мать ребёнка: Логинова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
?.09.1904 ст.
Дочь: Родионычева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1907
Сын: Логинов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.
Сын: Логинов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постникова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховралева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваутина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионычева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.11.1951
Постниково