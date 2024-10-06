Логинова (Жихарева) Оксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861 ст.
Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.
Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно