Логинова (Жихарева) Оксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Жихарева) Оксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Логинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.

Сын: Логинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Логинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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