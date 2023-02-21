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Логинов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Логинов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Логинова Оксинья Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.

Сын: Логинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Логинова Оксинья Андреевна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Логинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Логинова Оксинья Андреевна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Оксинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
нет данных
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