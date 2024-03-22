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Логинов Иван Иванович

Место рождения

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864 ст.

Отец: Логинов Иван Фёдорович

Мать: Логинова Оксинья Андреевна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1892 ст.

Сын: Логинов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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