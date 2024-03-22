Логинов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864 ст.
Отец: Логинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
15.04.1892 ст.
Мать ребёнка: Логинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1895 ст.
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1897 ст.
Рождение ребёнка
1901 ст.
Рождение ребёнка
1905 ст.
Рождение ребёнка
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно