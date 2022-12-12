Логинов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1900
Дата смерти20.09.1970
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1900
Рождение ребёнка
28.02.1925
Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1926
Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Руфима Павловна
Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Логинова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сирафима Павловна
Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Легкобыт Евгения Павловна
Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Смерть
20.09.1970
Шатура, Шатура, Московская область
Похоронила Кудряева Евдокия Михайловна