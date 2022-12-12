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Логинов Павел Алексеевич

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Место рождения

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.09.1900

Дата смерти

20.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1900

Отец: Логинов Алексей Иванович

Мать: Логинова Оксинья Андреевна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1925

Сын: Логинов Виталий Павлович

Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Логинов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Руфима Павловна

Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Логинова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сирафима Павловна

Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Легкобыт Евгения Павловна

Мать ребёнка: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.09.1970
Шатура, Шатура, Московская область
Похоронила Кудряева Евдокия Михайловна
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