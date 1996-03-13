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Логинов Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.06.1913 ст.

Дата смерти

13.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1913 ст.

Отец: Логинов Алексей Иванович

Мать: Логинова (Плеханова) Таисия Михайловна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1938

Дочь: (Логинова) Алефтина Анатольевна

Мать ребёнка: Логинова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1944

Дочь: (Логинова) Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Логинова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1952

Дочь: Попова (Логинова) Зинаида Анатольевна

Мать ребёнка: Логинова Лидия Ивановна

Смерть
13.03.1996

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