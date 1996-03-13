Логинов Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1913 ст.
Дата смерти13.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1913 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1938
Дочь: (Логинова) Алефтина Анатольевна
Мать ребёнка: Логинова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1944
Дочь: (Логинова) Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Логинова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1952
Дочь: Попова (Логинова) Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Логинова Лидия Ивановна
Смерть
13.03.1996