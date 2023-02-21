(Логинова) Алефтина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова) Алефтина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Логинов Анатолий Алексеевич

Мать: Логинова Лидия Ивановна

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