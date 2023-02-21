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(Логинова) Алефтина Анатольевна
(Логинова) Алефтина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Логинов Анатолий Алексеевич
1913 г.р.
Мать
Логинова Лидия Ивановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Логинов Анатолий Алексеевич
Мать:
Логинова Лидия Ивановна
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