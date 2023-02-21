Логинова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Алефтина Анатольевна

Отец ребёнка: Логинов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Логинов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Логинов Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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