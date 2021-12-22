Родионычева (Логинова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионычева (Логинова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Алексей Иванович

Мать: Логинова (Плеханова) Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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