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Логинов Василий Алексеевич

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Место рождения

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.03.1907

Дата смерти

07.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907

Отец: Логинов Алексей Иванович

Мать: Логинова (Плеханова) Таисия Михайловна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Логинова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Логинова Марфа Ивановна

Смерть
07.08.1973

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