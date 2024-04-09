Логинов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1907
Дата смерти07.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Логинова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Логинова Марфа Ивановна
Смерть
07.08.1973