Ивашева (Толстая) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашева (Толстая) Вера Александровна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

После 1770

Дата смерти

22.05.1837

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770

Отец: Толстой Александр Васильевич

Мать: Толстая Елизавета Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1797

Сын: Ивашев Василий Петрович

Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1797

Муж: Ивашев Пётр Никифорович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1800

Сын: Ивашев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1805

Дочь: Языкова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович

Рождение ребёнка
15.09.1815

Дочь: Дроздовская Мария Петровна

Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович

Рождение ребёнка
23.12.1818

Дочь: Ермолова Александра Петровна

Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хованская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
22.05.1837
Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
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