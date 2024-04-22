Ивашева (Толстая) Вера Александровна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1770
Дата смерти22.05.1837
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770
Рождение ребёнка
13.10.1797
Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович
Бракосочетание
1797
Рождение ребёнка
17.08.1800
Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1805
Дочь: Языкова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
15.09.1815
Дочь: Дроздовская Мария Петровна
Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
23.12.1818
Дочь: Ермолова Александра Петровна
Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хованская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ивашев Пётр Никифорович
Смерть
22.05.1837