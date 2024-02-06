Толстая (Скворцова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстая (Скворцова) Елизавета Васильевна

Толстая (Скворцова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1770

Дочь: Ивашева Вера Александровна

Отец ребёнка: Толстой Александр Васильевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1774

Муж: Толстой Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2126. — Оп. 3. — Д. 33. — С. 13. Книги брачных обысков Храма Вознесения на Гороховом поле.
Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close