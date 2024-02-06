Толстая (Скворцова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1770
Дочь: Ивашева Вера Александровна
Отец ребёнка: Толстой Александр Васильевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1774
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2126. — Оп. 3. — Д. 33. — С. 13. Книги брачных обысков Храма Вознесения на Гороховом поле.
Смерть
1793