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Толстой Александр Васильевич

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

05.05.1815

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Толстой Василий Борисович

Мать: Толстая Дарья Никитична

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1770

Дочь: Ивашева Вера Александровна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1774

Жена: Толстая Елизавета Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2126. — Оп. 3. — Д. 33. — С. 13. Книги брачных обысков Храма Вознесения на Гороховом поле.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Головинский Андрей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
05.05.1815
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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