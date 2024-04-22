Толстой Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти05.05.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Толстой Василий Борисович
Мать: Толстая Дарья Никитична
Рождение ребёнка
После 1770
Дочь: Ивашева Вера Александровна
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Васильевна
Бракосочетание
12.11.1774
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2126. — Оп. 3. — Д. 33. — С. 13. Книги брачных обысков Храма Вознесения на Гороховом поле.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Головинский Андрей Егорович
Смерть
05.05.1815