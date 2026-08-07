Ивашев Василий Петрович
мужской, родился 13.10.1797 ст., Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.12.1840 ст., Туринск, Туринский, Свердловская область
ОтецИвашев Пётр Никифорович24.09.1767 ст. г.р.
МатьИвашева (Толстая) Вера АлександровнаПосле 1770 г.р.
Супруги
Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна17.06.1808 ст. г.р.
Дети
Ивашев Александр Васильевич08.04.1833 г.р.
Трубникова (Ивашева) Мария Васильевна07.01.1835 г.р.Показать еще 3
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Рождение
13.10.1797 ст.
Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.09.1831
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.04.1833
Сын: Ивашев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1835
Дочь: Трубникова (Ивашева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна
Рождение ребёнка
07.12.1838
Дочь: Черкесова (Ивашева) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна
Рождение ребёнка
30.12.1839
Дочь: Ивашева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна
Смерть
28.12.1840 ст.