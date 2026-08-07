Ивашев Василий Петрович 13.10.1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивашев Василий Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.10.1797 ст., Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.12.1840 ст., Туринск, Туринский, Свердловская область

Отец
Ивашев Пётр Никифорович24.09.1767 ст. г.р.
Мать
Ивашева (Толстая) Вера АлександровнаПосле 1770 г.р.
Супруги
Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна17.06.1808 ст. г.р.
Дети
Ивашев Александр Васильевич08.04.1833 г.р.
Трубникова (Ивашева) Мария Васильевна07.01.1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1797 ст.

Отец: Ивашев Пётр Никифорович

Мать: Ивашева (Толстая) Вера Александровна

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.09.1831

Жена: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
08.04.1833

Сын: Ивашев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна

Туринск, Туринский, Свердловская область

Рождение ребёнка
07.01.1835

Дочь: Трубникова (Ивашева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ивашев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна

Туринск, Туринский, Свердловская область

Рождение ребёнка
07.12.1838

Дочь: Черкесова (Ивашева) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна

Туринск, Туринский, Свердловская область

Рождение ребёнка
30.12.1839

Дочь: Ивашева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Ивашева (Ле Дантю) Камилла (Камиль) Петровна

Туринск, Туринский, Свердловская область

Смерть
28.12.1840 ст.
Туринск, Туринский, Свердловская область

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