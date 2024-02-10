Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1805
Дата смерти02.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1825
Дочь: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1827
Дочь: Ван Биландт (Языкова) Аделаида Петровна
Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1831
Сын: Языков Александр Петрович
Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1835
Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович
Смерть
02.10.1848