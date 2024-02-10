Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯзыкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1805

Дата смерти

02.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1805

Отец: Ивашев Пётр Никифорович

Мать: Ивашева (Толстая) Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Языков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
28.11.1825

Дочь: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1827

Дочь: Ван Биландт (Языкова) Аделаида Петровна

Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Языков Василий Петрович

Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Языков Александр Петрович

Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1835

Сын: Языков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Языков Пётр Михайлович

Смерть
02.10.1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.