Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1825
Дата смерти17.02.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1825
Бракосочетание
28.09.1847
Рождение ребёнка
17.12.1848
Дочь: Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Фон Шёппинг Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович
Рождение ребёнка
01.08.1853
Сын: Фон Шёппинг Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович
Рождение ребёнка
08.02.1856
Дочь: Фон Шёппинг Аглая Дмитриевна
Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович
Смерть
17.02.1875