Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.11.1825

Дата смерти

17.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1825

Отец: Языков Пётр Михайлович

Мать: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.09.1847

Муж: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.12.1848

Дочь: Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Фон Шёппинг Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Фон Шёппинг Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.02.1856

Дочь: Фон Шёппинг Аглая Дмитриевна

Отец ребёнка: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Смерть
17.02.1875
Москва, город федерального значения Москва

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