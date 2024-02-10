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Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.07.1823

Дата смерти

17.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.09.1847

Жена: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.12.1848

Дочь: Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Фон Шёппинг Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Фон Шёппинг Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.02.1856

Дочь: Фон Шёппинг Аглая Дмитриевна

Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Смерть
17.03.1895
Москва, город федерального значения Москва
Похороны: Новодевичий монастырь, Москва

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