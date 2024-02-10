Фон Шёппинг Дмитрий Оттович
Место рождения
Дата рождения13.07.1823
Дата смерти17.03.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1847
Рождение ребёнка
17.12.1848
Дочь: Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Фон Шёппинг Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1853
Сын: Фон Шёппинг Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.02.1856
Дочь: Фон Шёппинг Аглая Дмитриевна
Мать ребёнка: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Смерть
17.03.1895
Похороны: Новодевичий монастырь, Москва