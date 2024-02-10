Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1848
Дата смерти22.11.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1873
Рождение ребёнка
25.06.1874
Дочь: Фон Притвиц Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фон Притвиц Николай (Николаус Карл Леонард Ганс) Карлович
Рождение ребёнка
21.11.1876
Смерть
22.11.1916