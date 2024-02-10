Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Притвиц (Фон Шёппинг) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1848

Дата смерти

22.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1848

Отец: Фон Шёппинг Дмитрий Оттович

Мать: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Притвиц Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фон Притвиц Николай (Николаус Карл Леонард Ганс) Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Притвиц Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Фон Притвиц Николай (Николаус Карл Леонард Ганс) Карлович

Бракосочетание
30.04.1873

Муж: Фон Притвиц Николай (Николаус Карл Леонард Ганс) Карлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1874

Дочь: Фон Притвиц Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фон Притвиц Николай (Николаус Карл Леонард Ганс) Карлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1876

Сын: Фон Притвиц Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Фон Притвиц Николай (Николаус Карл Леонард Ганс) Карлович

Смерть
22.11.1916
Москва, город федерального значения Москва

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