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Языков Пётр Михайлович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

26.06.1798

Дата смерти

17.06.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1825

Дочь: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1827

Дочь: Ван Биландт (Языкова) Аделаида Петровна

Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Языков Василий Петрович

Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Языков Александр Петрович

Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1835

Сын: Языков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна

Смерть
17.06.1851
Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

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