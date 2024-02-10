Языков Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.06.1798
Дата смерти17.06.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1825
Дочь: Фон Шёппинг (Языкова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1827
Дочь: Ван Биландт (Языкова) Аделаида Петровна
Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
04.06.1831
Сын: Языков Александр Петрович
Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1835
Мать ребёнка: Языкова (Ивашева) Елизавета Петровна
Смерть
17.06.1851
Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область