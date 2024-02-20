Удод Иоанн Александрович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения29.04.1838
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Крещение
29.04.1838
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1837г.лист № 594,зап.№ 35,ГАЗО,Ф - 246-1-37 кадр № 0341 | Восприемники: Петропавловские крестьяне; Савва Анисимович Маркуша и Ефима Матёрова жена - Христина Евстаф... Показать все
Рождение
29.04.1838
Отец: Удод Александр Григорьевич
Мать: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1837г.лист 3 594,зап.№ 35, ГАЗО , Ф - 246-1-37 кадр № 0341
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Голубь Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Яцук Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.09.1867
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1867г.лист № 252,зап.№ 108,ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Рождение ребёнка
28.06.1872
Сын: Удод Петр Иванович
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к1872г.лист № 27,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 5593-2-1086
Бракосочетание
До 09.05.1880
Жена: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1881
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождественская церковь,м/к 1881г лист № 6,.зап.№ 16, ЦГИАК/Киев/ , Ф - 5593-12-1089.
Рождение ребёнка
03.12.1882
Дочь: Войнова Варвара / Ст./ Ивановна
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к 1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
12.02.1886
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.зап.№ 35, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.09.1891
Дочь: Устиния Ивановна
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
11.05.1894
Сын: Удод Кирилл Иоаннов
Мать ребёнка: Удод Ксения Ивановна
Смерть
После 1905
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка