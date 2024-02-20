Удод Антоний Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти23.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
23.08.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Причина смерти: Болезнь-дтарея | Троицкая церковь ,м/к-1891г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф - 5593-2-1091
Похороны
24.08.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое.