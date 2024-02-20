Удод Антоний Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Антоний Иванович

Удод Антоний Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

23.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
23.08.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Причина смерти: Болезнь-дтарея | Троицкая церковь ,м/к-1891г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф - 5593-2-1091
Похороны
24.08.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close