Удод (Куксина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Куксина) Ксения Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Голубь Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Яцук Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.09.1867

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1867г.лист № 252,зап.№ 108,ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Рождение ребёнка
28.06.1872

Сын: Удод Петр Иванович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к1872г.лист № 27,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 5593-2-1086
Бракосочетание
До 09.05.1880

Муж: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1881

Сын: Удод Григорий Иванович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождественская церковь,м/к 1881г лист № 6,.зап.№ 16, ЦГИАК/Киев/ , Ф - 5593-12-1089.
Рождение ребёнка
03.12.1882

Дочь: Войнова Варвара / Ст./ Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к 1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
12.02.1886

Сын: Удод Константин Иванович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.зап.№ 35, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Удод Антоний Иванович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.09.1891

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
11.05.1894

Сын: Удод Кирилл Иоаннов

Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович

Смерть
Неизвестно
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