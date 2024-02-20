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(Удод) Устиния Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

29.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1891

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод (Куксина) Ксения Ивановна

Бракосочетание
17.01.1910

Муж: Мостовой Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
08.09.1913

Сын: Мостовой Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Мостовой Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Мостовой Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Мостовой Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
24.12.1920

Сын: Мостовой Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Мостовой Тимофей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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