(Удод) Устиния Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения29.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1891
Бракосочетание
17.01.1910
Рождение ребёнка
08.09.1913
Сын: Мостовой Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Мостовой Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.11.1918
Сын: Мостовой Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Мостовой Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
24.12.1920
Сын: Мостовой Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Мостовой Тимофей Матвеевич
Смерть
Неизвестно