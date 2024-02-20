Голубь (Удод) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубь (Удод) Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1876г.лист № 50,запись № 21, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0734
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Голубь Василий Филиппов

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.05.1884

Сын: Голубь Константин Филиппович

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Татиана Филиппова

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
05.05.1888

Сын: Голубь Иов Филиппович

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафия Филипповна

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
06.08.1893

Дочь: Самара Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1895

Сын: Голубь Иван Филиппович

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубь Федор Филиппович

Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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