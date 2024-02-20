Голубь (Удод) Евдокия Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
05.11.1876
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1876г.лист № 50,запись № 21, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0734
Рождение ребёнка
01.01.1880
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.05.1884
Сын: Голубь Константин Филиппович
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Татиана Филиппова
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
05.05.1888
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агафия Филипповна
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
06.08.1893
Дочь: Самара Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно