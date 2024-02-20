Яцук (Удод) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцук (Удод) Варвара Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1880

Муж: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с. Вербового , м/к 1880г.лист № 101,запись № 12, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089 кадр № 0101
Рождение ребёнка
28.11.1880

Сын: Яцук Андрей Петрович

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.10.1885

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1886

Сын: Яцук Степан Петрович

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.04.1893

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Яцук Илья Петрович

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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