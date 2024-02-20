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Яцук Петр Демьянович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

28.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Яцук Демьян

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1880

Жена: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с. Вербового , м/к 1880г.лист № 101,запись № 12, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089 кадр № 0101
Рождение ребёнка
28.11.1880

Сын: Яцук Андрей Петрович

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.10.1885

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1886

Сын: Яцук Степан Петрович

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.04.1893

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Яцук Илья Петрович

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
28.06.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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