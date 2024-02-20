Яцук Петр Демьянович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения1858
Дата смерти28.06.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Яцук Демьян
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1880
Жена: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с. Вербового , м/к 1880г.лист № 101,запись № 12, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089 кадр № 0101
Рождение ребёнка
28.11.1880
Сын: Яцук Андрей Петрович
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.10.1885
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1886
Сын: Яцук Степан Петрович
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.04.1893
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.07.1895
Сын: Яцук Илья Петрович
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Яцук Варвара Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
28.06.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое