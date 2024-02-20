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Удод Петр Иванович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

28.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1872

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к1872г.лист № 27,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 5593-2-1086
Крещение
28.06.1872
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1872г.лист № 27,зап.№ 48, ГАЗО,Ф - 5593-2-1086 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Иоанн Саввин Мороз и Трофима Семионовича Руденко жена-София Дементьевна
Бракосочетание
12.01.1892

Жена: Удод Татьяна Васильевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1892г.лист № 141,зап.№ 1, ГАЗО, Ф-5593-2-1070
Рождение ребёнка
25.10.1906

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Удод Татьяна Васильевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Рождение ребёнка
12.02.1909

Сын: Удод Алексей Петрович

Мать ребёнка: Удод Татьяна Васильевна

Петропавловка, Бердянский, Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Удод Иван Петрович

Мать ребёнка: Удод Татьяна Васильевна

Петропавловка, Бердянский, Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Удод Сергей Петрович

Мать ребёнка: Удод Татьяна Васильевна

Петропавловка, Бердянский, Таврическая губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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