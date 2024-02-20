(Удод) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Удод) Анастасия Петровна

(Удод) Анастасия Петровна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: Удод Петр Иванович

Мать: Удод Татьяна Васильевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Крещение
25.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1909г.лист № 668,зап.№ 117, ГАЗО,Ф - 5593-2-1099 | Восприемники: Харьковской губ.,Волковского уезда с.Новый Водолей-жители:Андрей Стефанович Черницкий и жена Александра Войценко-И... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close