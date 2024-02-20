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Удод Александр Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

29.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1811

Отец: Удод Григорий Филиппович

Мать: Удод Дарья Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Молитвенный дом с.Петропавловки,м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО,Ф - 246-1-15 кадр № 0192
Крещение
30.08.1811
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Молитвенный дом с.Петропавловки м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО, Ф - 246-1-15 | Восприемники: Крестьянин с.Петропавловки Кулик Фатей Саввин
Рождение ребёнка
24.11.1829

Сын: Удод Меркурий Александров

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

запорожье,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
10.07.1831

Дочь: Марфа Александрова

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Александрова

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Рождение ребёнка
05.09.1833

Дочь: Елисавета Александрова

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Удод Елисей Александрович

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
25.03.1836

Сын: Удод Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
29.04.1838

Сын: Удод Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1837г.лист 3 594,зап.№ 35, ГАЗО , Ф - 246-1-37 кадр № 0341
Рождение ребёнка
17.07.1840

Дочь: Марина Александровна

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г. лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44.
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Матрона Александровна

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
20.12.1841

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1841г.лист № 485,зап.№ 90, ГАЗО , Ф - 246-1-58 кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Удод Федор Александрович

Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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