Удод Александр Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения29.08.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
29.08.1811
Отец: Удод Григорий Филиппович
Мать: Удод Дарья Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Молитвенный дом с.Петропавловки,м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО,Ф - 246-1-15 кадр № 0192
Крещение
30.08.1811
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Молитвенный дом с.Петропавловки м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО, Ф - 246-1-15 | Восприемники: Крестьянин с.Петропавловки Кулик Фатей Саввин
Рождение ребёнка
24.11.1829
Сын: Удод Меркурий Александров
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
запорожье,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
10.07.1831
Дочь: Марфа Александрова
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Александрова
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Рождение ребёнка
05.09.1833
Дочь: Елисавета Александрова
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Удод Елисей Александрович
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
25.03.1836
Сын: Удод Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
29.04.1838
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1837г.лист 3 594,зап.№ 35, ГАЗО , Ф - 246-1-37 кадр № 0341
Рождение ребёнка
17.07.1840
Дочь: Марина Александровна
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г. лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44.
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Матрона Александровна
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
20.12.1841
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1841г.лист № 485,зап.№ 90, ГАЗО , Ф - 246-1-58 кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно