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Удод Федор Александрович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Удод Александр Григорьевич

Мать: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.01.1862

Жена: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1862г.зап.№ 19, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
26.05.1864

Сын: Удод Федор Федорович

Мать ребёнка: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь с.Петропавловкм,м/к 1864г.зап,№ 75, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
08.02.1865

Сын: Удод Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Величко Мария Федоровна

Мать ребёнка: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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