Удод Федор Александрович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Удод Александр Григорьевич
Мать: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.01.1862
Жена: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1862г.зап.№ 19, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
26.05.1864
Сын: Удод Федор Федорович
Мать ребёнка: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь с.Петропавловкм,м/к 1864г.зап,№ 75, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
08.02.1865
Сын: Удод Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Величко Мария Федоровна
Мать ребёнка: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
Неизвестно