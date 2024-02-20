Удод Иоанн Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения08.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1865
Отец: Удод Федор Александрович
Мать: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Крещение
09.09.1865
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1865г.,зап.№ 88,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(прод.) | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Еремей Акапиевич Гирунько и София Дементьевна Рудева
Смерть
Неизвестно