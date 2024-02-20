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Удод Федор Федорович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

26.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1864

Отец: Удод Федор Александрович

Мать: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь с.Петропавловкм,м/к 1864г.зап,№ 75, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Крещение
27.05.1864
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь с.Петропавловского м/к 1964г.зап.№ 75,ГАЗО - 2-1085 (нач.). - | Восприемники: Петропавловские крестьяне : Иван Иванович Плевако и Аверий Дмитриевич Ркднш
Смерть
Неизвестно
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