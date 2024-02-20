Величко (Удод / 2-Й Брак /) Мария Федоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Удод Федор Александрович
Мать: Удод Мария Александровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Рождественская церковь м/к-1906г.зап.№ 41, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Смерть
Неизвестно