Величко (Удод / 2-Й Брак /) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Удод / 2-Й Брак /) Мария Федоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Удод Федор Александрович

Мать: Удод Мария Александровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.10.1906

Муж: Величко / 2-Й Брак / Феофил Гордеевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Рождественская церковь м/к-1906г.зап.№ 41, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Смерть
Неизвестно
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