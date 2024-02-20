Величко / 2-Й Брак / Феофил Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко / 2-Й Брак / Феофил Гордеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.10.1906

Жена: Величко Мария Федоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Рождественская церковь м/к-1906г.зап.№ 41, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Смерть
Неизвестно
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