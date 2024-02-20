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(Удод) Екатерина Александровна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

20.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1841

Отец: Удод Александр Григорьевич

Мать: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1841г.лист № 485,зап.№ 90, ГАЗО , Ф - 246-1-58 кадр № 0577
Смерть
Неизвестно
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