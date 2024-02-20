(Удод) Екатерина Александровна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения20.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1841
Отец: Удод Александр Григорьевич
Мать: Удод Агафия Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1841г.лист № 485,зап.№ 90, ГАЗО , Ф - 246-1-58 кадр № 0577
Смерть
Неизвестно