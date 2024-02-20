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(Удод) Марина Александровна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

17.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1840

Отец: Удод Александр Григорьевич

Мать: Удод Агафия Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г. лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44.
Крещение
24.07.1840
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1840г.лист № 0895,запись № 29, ГАЗО , Ф - 246-1-44 | Восприемники: Петропавловские крестьяне : Евмен Григорьевич Лебедь и Христина Евстафьевна Манцова
Смерть
Неизвестно
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