Ржевский Константин Алексеевич 15.11.1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ржевский Константин Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.11.1788

умер 1837

Мать
Маскле (Алымова) Глафира Ивановна1758 г.р.
Отец
Ржевский Алексей Андреевич19.02.1737 г.р.
Супруги
Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна08.03.1803 г.р.
Дети
Ржевский Григорий Константинович29.04.1820 г.р.
Ржевская Неонила КонстантиновнаПосле 1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1788

Отец: Ржевский Алексей Андреевич

Мать: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.1820

Сын: Ржевский Григорий Константинович

Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Ржевская Неонила Константиновна

Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна

Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.03.1833

Сын: Ржевский Павел Константинович

Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Смерть
1837

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