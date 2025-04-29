Ржевский Константин Алексеевич
мужской, родился 15.11.1788
умер 1837
МатьМаскле (Алымова) Глафира Ивановна1758 г.р.
ОтецРжевский Алексей Андреевич19.02.1737 г.р.
Супруги
Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна08.03.1803 г.р.
Дети
Ржевский Григорий Константинович29.04.1820 г.р.
Ржевская Неонила КонстантиновнаПосле 1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1788
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1820
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Ржевская Неонила Константиновна
Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна
Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1833
Сын: Ржевский Павел Константинович
Мать ребёнка: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна
Смерть
1837