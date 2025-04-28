Ржевский Григорий Константинович
мужской, родился 29.04.1820, Москва, город федерального значения Москва
умер 22.07.1880, Москва, город федерального значения Москва
МатьРжевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна08.03.1803 г.р.
ОтецРжевский Константин Алексеевич15.11.1788 г.р.
Дети
Ржевская Екатерина ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Ржевская Елизавета ГригорьевнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1820
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ржевская Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ржевская Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ржевская Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.07.1880
Москва, город федерального значения Москва