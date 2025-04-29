Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна
женский, родилась 08.03.1803, Москва, город федерального значения Москва
умерла 24.05.1882
Супруги
Ржевский Константин Алексеевич15.11.1788 г.р.
Дети
Ржевский Григорий Константинович29.04.1820 г.р.
Ржевская Неонила КонстантиновнаПосле 1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1820
Сын: Ржевский Григорий Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Ржевская Неонила Константиновна
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1833
Сын: Ржевский Павел Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Смерть
24.05.1882