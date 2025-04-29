Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна 08.03.1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.03.1803, Москва, город федерального значения Москва

умерла 24.05.1882

Супруги
Ржевский Константин Алексеевич15.11.1788 г.р.
Дети
Ржевский Григорий Константинович29.04.1820 г.р.
Ржевская Неонила КонстантиновнаПосле 1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
29.04.1820

Сын: Ржевский Григорий Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Ржевская Неонила Константиновна

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.03.1833

Сын: Ржевский Павел Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Смерть
24.05.1882

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