Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1833, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1906

Мать
Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна08.03.1803 г.р.
Отец
Ржевский Константин Алексеевич15.11.1788 г.р.
Супруги
Вульф Николай Петрович27.01.1839 г.р.
Дети
Головинская (Вульф) Елизавета Николаевна1862 г.р.
Вульф Фёдор Николаевич28.05.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ржевский Константин Алексеевич

Мать: Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вульф Валерьян Николаевич

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вульф Николай Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Головинская (Вульф) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1865

Сын: Вульф Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1868

Сын: Вульф Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович

Смерть
1906

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