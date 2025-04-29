Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна
женский, родилась 1833, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1906
МатьРжевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна08.03.1803 г.р.
ОтецРжевский Константин Алексеевич15.11.1788 г.р.
Супруги
Вульф Николай Петрович27.01.1839 г.р.
Дети
Вульф Фёдор Николаевич28.05.1865 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вульф Валерьян Николаевич
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Головинская (Вульф) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1865
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Вульф Николай Петрович
Смерть
1906